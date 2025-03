Ginnastica ritmica, svolta epocale: Maccarani non è più la guida delle Farfalle

SportFair

Dopo 30 anni, si chiude un’era nella ginnastica ritmica italiana. Il Consiglio Federale ha deciso di non rinnovare il contratto di Emanuela Maccarani, la storica allenatrice delle “Farfalle”. La decisione arriva in un momento delicato, con la Maccarani in attesa di rinvio a giudizio per accuse di maltrattamenti.

Le accuse di maltrattamenti, mosse da due ex ginnaste, hanno pesato sulla decisione della Federginnastica. Il presidente Andrea Facci ha dichiarato: “Riteniamo che il ciclo sia esaurito e ringraziamo Emanuela per i suoi successi“. Facci assumerà la direzione tecnica ad interim fino al 30 giugno.