Formula 1, giro di vite sulle parolacce: multe salate e possibili penalizzazioni per i piloti

La Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA) ha annunciato una stretta sulle sanzioni per i piloti di Formula 1 che utilizzano un linguaggio volgare, offensivo o blasfemo. A partire dal Mondiale 2025, che inizierà il 16 marzo in Australia, i piloti che non rispetteranno il divieto di parolacce potranno incorrere in multe fino a 120mila euro, sospensioni dalle gare e persino penalizzazioni di punti in classifica.

La decisione della FIA è motivata dalla volontà di promuovere un’immagine più pulita e professionale della Formula 1, uno sport seguito da milioni di appassionati in tutto il mondo, tra cui molti giovani. L’obiettivo è quello di evitare che i piloti, spesso considerati dei modelli di riferimento, utilizzino un linguaggio inappropriato che potrebbe avere un impatto negativo sul pubblico.