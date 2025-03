SportFair

Paulo Fonseca è stato convocato dalla commissione disciplinare della Lega calcio francese nella giornata di mercoledì 5 marzo. Rischia una pesante squalifica (fino a 7 mesi) per l’espulsione dopo il testa-a-testa con l’arbitro nel finale della partita contro il Brest.

Fonseca era esploso di rabbia per un controllo al VAR per un possibile rigore (poi non assegnato) agli avversari. L’ex-tecnico del Milan rischia ora una pesante squalifica.