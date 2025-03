Ferrari a Shanghai per il riscatto: la SF-25 cerca la svolta dopo il flop in Australia

SportFair

Dopo un Gran Premio d’Australia deludente, la Ferrari è pronta a scendere in pista a Shanghai per il Gran Premio di Cina, in programma domenica 23 marzo. L’obiettivo è chiaro: riscattare la prestazione opaca di Melbourne e dimostrare il vero potenziale della SF-25.

Il weekend australiano ha evidenziato diverse criticità per la scuderia di Maranello. Nonostante i buoni riscontri nelle prove libere, la Ferrari ha faticato in qualifica e soprattutto in gara. Il passo gara è stato inferiore alle aspettative, con problemi di sottosterzo e un’eccessiva usura delle gomme, nonostante le condizioni di pista bagnata. La strategia di gara non ha dato i frutti sperati, e la configurazione aerodinamica della vettura non ha funzionato come previsto.

Il Team Principal Frederic Vasseur è al lavoro con gli ingegneri per analizzare i dati e apportare le necessarie correzioni. L’obiettivo principale è trovare un assetto che si adatti meglio alle caratteristiche di Lewis Hamilton, che ha mostrato difficoltà di adattamento alla nuova monoposto.