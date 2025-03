Fenerbahce, Mourinho denuncia il Galatasaray: il motivo

SportFair

José Mourinho ha deciso di passare all’azione legale contro il Galatasaray, intentando una causa per danni morali pari a 1 milione 907 mila lire turche (circa 50mila euro).

La decisione è stata annunciata dal Fenerbahce, club in cui Mourinho è attualmente direttore tecnico, che ha specificato che la causa è stata intentata “a causa dell’attacco ai diritti personali del nostro direttore tecnico“.

La vicenda ha origine dalle accuse mosse dal Galatasaray nei confronti di Mourinho, accusato di offese razziste e immorali. In particolare, la frase incriminata sarebbe stata: “saltavano come scimmie“. A seguito di queste accuse, Mourinho è stato squalificato per 4 giornate dalla Federazione turca: 2 giornate per la presunta accusa di razzismo e altre 2 per quanto detto al quarto uomo della partita.

La decisione di intentare una causa contro il Galatasaray è quindi una chiara risposta alle accuse e alla squalifica subita. Mourinho, supportato dagli avvocati del Fenerbahce, è determinato a difendere la sua reputazione e a ottenere un risarcimento per i danni morali subiti.