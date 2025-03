Disavventura a Malpensa per ex campione di Formula 1

SportFair

Incidente insolito per l’ex pilota di Formula 1 Jacques Villeneuve, rimasto bloccato in un bagno dell’aeroporto di Malpensa poco prima del suo volo per l’Australia. L’ex campione del mondo, dopo 30 minuti di tentativi falliti di uscire, ha deciso di sfondare la porta a calci.

Villeneuve ha documentato la sua disavventura sui social media, pubblicando un selfie con la porta chiusa alle sue spalle e commentando con ironia: “Sono bloccato in bagno da 20 minuti e la sicurezza non riesce a farmi uscire. Sto scaricando il water ogni 30 secondi. Mi sto divertendo un sacco. Un ottimo modo di iniziare il viaggio per l’Australia“.

Dopo altri 10 minuti, Villeneuve ha deciso di prendere in mano la situazione e ha sfondato la porta a calci, liberandosi. Successivamente, ha pubblicato una foto della porta spalancata, commentando: “Dopo 30 minuti sono riuscito a uscire. Ho dovuto prendere a calci la porta“.