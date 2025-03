Courmayeur intitola una pista a Federica Brignone

SportFair

Domenica 30 marzo alle ore 12 Courmayeur renderà omaggio a Federica Brignone con l’inaugurazione ufficiale della pista a lei dedicata. La pista 14, che porterà per sempre il suo nome, è stata scelta per celebrare il talento e i successi della prima e unica sciatrice italiana nella storia a vincere la Coppa del Mondo Generale.

La pista 14 parte da quota 2.260 metri di Col Checrouit e si snoda per circa 1.500 metri sul versante Checrouit, con una pendenza massima del 45%, un dislivello 370 metri e un’omologazione nazionale e internazionale per tre discipline. Si caratterizza per la sua bellezza e il suo affaccio spettacolare sulla catena del Bianco; riflette inoltre perfettamente il carattere solare di Federica, ma anche la sua grinta infinita paragonabile alle pareti scoscese del Monte Bianco che fanno da sfondo.