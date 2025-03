Come vedere il Chelsea Football Club: le origini, la storia, lo stadio

SportFair

Vedere dal vivo il Chelsea Football Club è un sogno per tutti gli appassionati del football, ovvero del calcio. In effetti l’Inghilterra è tra i paesi più forti al mondo, e di certo il Chelsea è tra le squadre più famose. Le prime partite si sono disputate proprio nello stadio che tutt’oggi rappresenta questa squadra: lo Stamford Bridge. Non facciamo un errore, però: la sede del team non è a Chelsea bensì vicino a Fulham.

Per poter vedere dal vivo una partita naturalmente è necessario prenotare in anticipo il Chelsea tickets, il biglietto, in modo tale da goderci il momento senza doverci preoccupare del resto. Ma scopriamo di più sul Chelsea Football Club: le sue origini, la storia e parliamo del suo stadio, oltre che dei consigli organizzativi su come vivere questo momento al meglio.

La storia del Chelsea Football Club

Il Chelsea Football Club è nato ufficialmente il 22 novembre 1905, in un pub inglese: all’epoca si chiamava The Rising Sun, mentre oggi il pub si chiama the Butcher’s Hook, proprio di fronte allo stadio di Fulham Road. Dalla data della sua fondazione non è passato molto tempo prima che il Chelsea Football Club entrasse nella storia, ma ci sono voluti anni prima che diventasse effettivamente un vero esempio per la massima divisione inglese.

Con il tempo molti si sono appassionati alla sua storia, in particolare dopo il 1952, che segna una data importante perché effettivamente il club è stato soggetto a una profonda modernizzazione, non solo in campo ma anche fuori. Ed è così che ha iniziato a fare la storia del calcio inglese, fino a quando poi, tra gli anni ’70 e gli anni ‘80, non è arrivato un momento di particolare difficoltà a causa del rischio di fallimento finanziario. È stato in seguito Ken Bates a salvare il Chelsea Football Club.

Tra i calciatori italiani più famosi che hanno militato nel Chelsea è impossibile non ricordare il grandissimo Gianluca Vialli così come Gianfranco Zola. Vialli ha rappresentato a lungo il Chelsea Football Club nel mondo quando precisamente è subentrato nelle vesti di allenatore-giocatore.

I successi

Vialli è riuscito nell’impresa di portare a casa tantissimi successi, tra cui la Football League Cup, la Coppa delle Coppe, la Supercoppa UEFA, o ancora la FA Cup. Con il tempo in effetti la storia del club si è legata a tantissimi italiani, tra cui Claudio Ranieri che è riuscito a guidare il Chelsea Football Club alle qualificazioni della UEFA Champions League. E tra gli altri allenatori che hanno fatto la storia del club è impossibile non citare José Mourinho.

Con il tempo, dunque, il club è diventato sempre più competitivo anche ingaggiando non solo allenatori di pregio ma calciatori importanti imponendosi oltre che a livello nazionale persino a quello internazionale. Nella stagione 2011-2012, ha vinto la UEFA Champions League, poi nel 2020-2021, e inoltre due UEFA Europa League nel 2012-2013 con Rafael Benitez e 2018-2019 con Maurizio Sarri.

Mentre ha portato a casa nel 2021 la seconda Supercoppa Europea e tre Premier League con Carlo Ancelotti, Mourinho e Antonio Conte.

La gestione di Abramovic e terminata il 30 maggio 2022 dopo 19 anni: al suo posto è subentrata BlueCo. A guidare il consorzio troviamo Todd Boehly e Clearlake Capital.

Lo stadio del Chelsea: Stamford Bridge

L’Inghilterra, come dicevamo, è tra i Paesi più forti al mondo per il calcio, e di certo lo Stamford Bridge, che è di proprietà del Chelsea, è un vero e proprio simbolo di questo sport. Non solo: di fatto è anche lo stadio più antico del Regno Unito essendo stato inaugurato nel 1877. Si trova precisamente a Fulham Road, vicino al quartiere di Chelsea: non si conoscono i motivi per cui è stato chiamato precisamente così ma ci sono delle ipotesi, come il fatto che Stanford Crick, Stamford Bridge e Stambridge abbiano probabilmente dato il nome alla struttura.

Dobbiamo la sua architettura al professionista Archibald Leitch, ma fino al 1904 qui si svolgevano semplicemente delle competizioni di atletica leggera. Tutto è cambiato dopo che lo stadio è stato acquisito da Joseph e Gus Mears: inizialmente proposto al team del Fulham, dopo il suo rifiuto i proprietari scelsero di formare una squadra di calcio, il Chelsea, che inizialmente militava nella Second Division.

Pensiamo che la struttura è tutt’oggi conosciuta per essere molto capiente: circa 100.000 spettatori almeno inizialmente. Proprio qui si sono tenute le finali di FA Cup, precisamente dal 1920 al 1922. In seguito si sono tenuti al Wembley Stadium: in ogni caso, un tour degli stadi di Londra è tra le attività suggerite per gli appassionati.

Cosa vedere: le strutture dove guardare la partita

Visitare lo Stamford Bridge è di certo un’emozione per tutti gli appassionati del Chelsea Football Club ma non solo: è suddiviso in settori, per esempio c’è la Matthew Harding Stand, che ospita circa 10.500 spettatori. Per i tifosi questa è la posizione migliore dove osservare una partita di calcio. Ovviamente i posti a sedere sono caratterizzati dal colore blu.

C’è poi il settore dell’East Stand, che invece ospita circa 11.000 persone: È emozionante vedere da qui la partita considerando che si tratta della parte più vecchia dello stadio. Una piccola chicca: quindi di solito osservavano la partita i tifosi della squadra ospite ma dal 2005-2006, quando José Mourinho guidava il club, tutto è stato cambiato con lo scopo di sostenere i calciatori.

Tra gli altri settori citiamo lo Shed End, che è collocato a sud del campo, e il West End, che è stato ristrutturato da poco ed è l’impianto più capiente dello stadio poiché ospita più di 13.500 tifosi.

Come vedere una partita del Chelsea Football Club

Per tutti gli appassionati del Chelsea Football Club, è naturalmente possibile vedere una partita dal vivo: non è nulla di così difficile da organizzare, basta ricordarsi che allo stato attuale delle cose per andare a Londra bisogna avere il passaporto dopo la Brexit. Chiaramente con i canali quali DAZN riusciamo a vedere la partita dal salotto di casa nostra ma se abbiamo sempre sognato di visitare l’Inghilterra e siamo appassionati di calcio, questa è sicuramente un ottimo modo per vivere un weekend da sogno insieme ai propri amici.

La prima cosa da fare è verificare la disponibilità dei biglietti e naturalmente bisogna scegliere il weekend in cui il Chelsea gioca in casa quindi nello Stamford Bridge. Vederlo qui è ancora più emozionante, non c’è nulla di paragonabile: per fare un esempio, è come vedere la Juventus nello Juventus Stadium. C’è un tifo coinvolgente e unico.

Dopodiché dovremmo passare alla pianificazione del viaggio quindi, dopo aver verificato le partite e acquistato comodamente i biglietti online, non dobbiamo fare altro che prenotare il volo per Londra. Le principali compagnie aeree servono gli aeroporti di Heathrow, Gatwick, Stansted o Luton. Consigliamo Heathrow perché è il più vicino al centro mentre gli altri richiedono dei tempi di spostamento più lunghi.

Per quanto riguarda l’alloggio, visto che comunque rimaniamo per pochi giorni, suggeriamo decisamente di scegliere una zona vicina allo stadio. Più in generale i quartieri ben collegati sono Earl’s Court, Kensington e Fulham, poiché sono ben serviti dalla metro. Lo stadio è poi raggiungibile con la linea District (verde), con fermata a Fulham Broadway, che richiede davvero pochi minuti a piedi dallo stadio o in linea di massima possiamo prendere il bus 14, 211 e 414.