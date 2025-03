Carlo Ancelotti a processo per frode fiscale in Spagna: cosa rischia

SportFair

Comincerà mercoledì prossimo, a Madrid, il processo nei confrontidi Carlo Ancelotti, accusato di frode fiscale. La Procura spagnola lo ritiene responsabile di aver nascosto al fisco oltre un milione di euro (1.062.079 per la precisione) tra il 2014 e il 2015, durante la sua prima esperienza sulla panchina dei Blancos.

Richiesta una pena severissima per Ancelotti: 4 anni e 9 mesi di reclusione. L’accusa si basa sulla presunta mancata dichiarazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei diritti di immagine dell’allenatore.

Ancelotti, che aveva lasciato il Real Madrid alla fine della stagione 2014/15, si è difeso dichiarando di non essere più residente in Spagna all’epoca dei fatti contestati. Inoltre, aveva già pagato una multa al fisco. Tuttavia, la Procura sostiene che l’allenatore abbia continuato a considerare la Spagna come “il suo principale centro di relazioni personali e di interessi economici” fino alla fine dell’anno.