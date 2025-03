Federica Brignone vince la Coppa del Mondo anche nello Slalom Gigante

SportFair

Federica Brignone ha scritto un’altra pagina indelebile nella storia dello sci alpino italiano, conquistando la Coppa del Mondo di gigante 2024/2025 a Sun Valley. Questo trionfo si aggiunge alle già vinte Coppe del Mondo generale e di discesa, completando un’annata straordinaria per l’atleta azzurra.

“È stata una stagione incredibile per me. Non avrei mai immaginato di sciare con questa continuità per tutto l’anno. Nella prima manche ho commesso degli errori. Nella seconda ho cercato di dare il massimo, ma ho evitato di rischiare in alcuni passaggi“, ha detto Brignone dopo la vittoria.