Atletica, Battocletti a Cassino per il quarto titolo italiano consecutivo di corsa campestre

Nadia Battocletti torna a sfidare i prati del Campus Folcara di Cassino domenica 16 marzo, con l’obiettivo di conquistare il suo quarto titolo italiano consecutivo di corsa campestre.

La mezzofondista trentina arriva a Cassino in un momento di forma smagliante, dopo un inizio di 2025 costellato di successi. Prima la storica vittoria al Campaccio, dove ha riportato l’Italia sul gradino più alto del podio dopo 31 anni, poi il trionfo ad Alà dei Sardi. E come se non bastasse, in pista indoor a Liévin ha letteralmente polverizzato il record italiano dei 3000 metri, fermando il cronometro a 8’30″82.

A Cassino, Battocletti dovrà vedersela con avversarie agguerrite, tra cui le compagne di squadra Valentina Gemetto e Nicole Reina, con cui ha conquistato l’oro a squadre agli Eurocross di Antalya nel dicembre 2024.