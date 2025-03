Atp Miami, Musetti battuto da Djokovic negli ottavi

SportFair

Lorenzo Musetti esce sconfitto agli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Miami contro un Novak Djokovic in grande forma. Il tennista italiano, numero 15 del ranking mondiale, ha ceduto in due set (6-2, 6-2) al fuoriclasse serbo, numero 4 del mondo, in un’ora e 23 minuti di gioco.

Musetti aveva iniziato la partita con il piglio giusto, strappando subito il servizio a Djokovic. Tuttavia, il serbo ha reagito immediatamente, recuperando il break e prendendo il controllo del match. Djokovic ha dominato il primo set, chiudendo con un netto 6-2.

Nel secondo set, la superiorità di Djokovic è stata ancora più evidente. Il serbo ha conquistato subito un break di vantaggio, portandosi sul 3-0. Musetti ha provato a reagire, ma Djokovic ha mantenuto il controllo del match, chiudendo il set e la partita con un altro 6-2.

Con questa vittoria, Djokovic si qualifica per i quarti di finale del torneo, dove affronterà lo statunitense Sebastian Korda. Per Musetti, invece, si conclude la sua avventura a Miami.