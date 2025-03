ATP Miami 2025: Alcaraz eliminato a sorpresa

SportFair

Il torneo ATP di Miami ha regalato subito un’eliminazione inattesa al secondo turno del torneo. Il numero 3 del ranking ATP ha ceduto al belga David Goffin con un punteggio finale di 5-7, 6-4, 6-3, mostrando una prestazione lontana dai suoi standard abituali.

Partito bene nel primo set, Alcaraz ha poi perso incisività, lasciando spazio a una serie di errori non forzati che hanno compromesso il suo gioco. Con un totale di 42 errori e difficoltà al servizio, non è riuscito a contenere un Goffin solido e preciso che ha sfruttato ogni occasione.

Il giovane spagnolo, con questa sconfitta vede interrotta la sua corsa verso il vertice del ranking, occupato attualmente da Jannik Sinner.

Alexander Zverev rimane l’unico giocatore con una possibilità matematica di insidiare il primo posto di Jannik Sinner nel ranking ATP. Con Sinner temporaneamente fuori dai tornei, per la sospensione del caso clostebol, Zverev deve vincere a Miami e continuare a trionfare nei prossimi eventi, come Montecarlo e Monaco di Baviera, per avvicinarsi alla vetta. Nel