Arrestato a Milano ex campione NBA e Olimpia Milano

Samardo Samuels, ex stella dell’NBA e dell’Olimpia Milano, è stato arrestato a Milano con accuse di atti persecutori e minacce nei confronti dei suoi vicini di casa.

Secondo le prime ricostruzioni, Samuels avrebbe terrorizzato i suoi vicini con comportamenti minacciosi e persecutori. La situazione è degenerata al punto che alcuni residenti del condominio hanno dovuto rifugiarsi nel seminterrato per paura.All’arrivo delle forze dell’ordine, chiamate dalla famiglia asserragliata al piano -1, l’uomo ha urlato, in evidente stato di alterazione: “I’m a champion, I’m a big champions. I’m not a criminal”. Dopo un iniziale rifiuto, Samuels ha fornito le sue generalità e i carabinieri hanno verificato come non fosse nuovo a episodi del genere.