Zdenek Zeman è ricoverato da ieri in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma in seguito ad una sintomatologia compatibile con una patologia ischemica.

Le prime cure hanno dato risultati positivi. Secondo fonti mediche, Zeman è vigile e collaborante. I controlli cardiologici e neuroradiologici non hanno evidenziato peggioramenti e l’allenatore non è in pericolo di vita.

Nei prossimi giorni saranno effettuati ulteriori accertamenti per monitorare la sua condizione.