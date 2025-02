Wrestling, tutto pronto per il match card di WWE Elimination Chamber

SportFair

Una tappa fondamentale nella Road to WrestleMania, con in palio la title shot per i titoli massimi. WWE Elimination Chamber: Toronto è alle porte e si svolgerà al Rogers Centre, in una delle città più importanti del Canada.

Il Premium Live Event è previsto per la notte italiana fra l’1 e il 2 marzo, a partire dall’una. Ovviamente l’interesse è alle stelle per i due Elimination Chamber match, una stipulazione speciale e affascinante che è nata nel 2002, quando Shawn Michaels vinse il World Heavyweight Title dopo la camera dell’eliminazione.

Ecco la card dell’evento.

Elimination Chamber Maschile – John Cena vs CM Punk vs Drew McIntyre vs Logan Paul vs Damian Priest vs Seth Rollins: in palio c’è l’opportunità di affrontare l’Undisputed WWE Champion Cody Rhodes a WrestleMania. Occhi puntati su John Cena, che si ritirerà entro la fine del 2025 e in questi mesi vuole lasciare il segno per l’ultima volta. CM Punk da sempre desidera un Main Event al Grandaddy of Them All e anche lui si giocherà le sue carte. Nella Chamber ci saranno cinque ex campioni mondiali, insieme a un Logan Paul in grande spolvero. Sarà uno spettacolo assoluto.

Elimination Chamber Femminile – Liv Morgan vs Roxanne Perez vs Alexa Bliss vs Bayley vs Naomi vs Bianca Belair: in palio una chance per il Women’s World Title di Rhea Ripley, visto che Charlotte Flair (vincitrice della Royal Rumble) ha scelto di sfidare Tiffany Stratton. Grandissima attenzione su Alexa Bliss, tornata alla Royal Rumble dopo una lunga inattività. Anche qui ci sono cinque ex campionesse più Roxanne Perez, che ha un talento enorme e può esprimerlo nella camera dell’eliminazione.

Unsanctioned Match – Sami Zayn vs Kevin Owens: un’amicizia che dura da una vita, messa ancora a dura prova. Owens e Zayn si sfidano nell’ennesimo capitolo di una rivalità epica: stavolta KO non ha accettato il comportamento di Sami, che non lo ha aiutato nella sfida titolata contro Cody Rhodes alla Rumble. Adesso i due canadesi, cresciuti insieme, devono regolare i conti.

Tag Team Match – Tiffany Stratton & Trish Stratus vs Nia Jax & Candice LeRae: Tiffany e Nia erano amiche, ma da quando la prima ha vinto il titolo ai danni della seconda tutto è cambiato. Per far fronte all’inferiorità numerica contro Jax e LeRae è tornata Trish Stratus, che vuole dare una mano alla campionessa.

Per seguire WWE Elimination Chamber: Toronto basta iscriversi al WWE Network. Così, tramite smartphone, tablet, pc e qualsiasi dispositivo elettronico, si possono vedere i Premium Live Event e tantissimi contenuti sul mondo WWE.

Per vedere Raw, SmackDown e NXT e non perdere niente degli show settimanali, basta abbonarsi a Discovery+ e seguire le puntate in diretta o on demand. Per guardare i tre show con il commento in italiano di Luca Franchini e Michele Posa, basta seguire DMAX. Il primo passaggio di Monday Night Raw è ogni lunedì alle 23.15. Stesso orario, ma di martedì, per SmackDown. Il mercoledì, invece, è il turno di NXT.