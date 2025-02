Tennis, paura a Dubai per Emma Raducanu: il motivo

SportFair

La tennista britannica Emma Raducanu è stata vittima di un episodio di stalking. Durante il torneo Wta 1000 di Dubai, la campionessa degli Us Open è scoppiata in lacrime dopo aver notato la presenza di un uomo che già il giorno prima aveva avuto un comportamento ossessivo nei suoi confronti.

Mentre era impegnata nel match contro Karolina Muchova, valido per il secondo turno del torneo, Raducanu ha interrotto il gioco dopo aver visto l’uomo sugli spalti. La tennista si è avvicinata all’arbitro, scoppiando in lacrime e nascondendosi dietro la sua postazione.

Immediato l’intervento della sicurezza, che ha allontanato lo stalker, bandito poi da tutti i tornei Wta. La Women’s Tennis Association ha definito l’accaduto un “incidente di sicurezza” e ha assicurato che sta lavorando con Raducanu e il suo team per garantire il suo benessere.

La Wta ha espresso la sua solidarietà a Raducanu, assicurando che “sta lavorando attivamente con Emma e il suo team per garantire il suo benessere e fornire tutto il supporto necessario“. L’associazione ha inoltre aggiunto: “Restiamo impegnati a collaborare con i tornei e i loro team di sicurezza in tutto il mondo per mantenere un ambiente sicuro per tutti i giocatori“.