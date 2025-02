Tamberi punta alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: “voglio rifarmi dopo Parigi”

SportFair

Gianmarco Tamberi ha annunciato sul palco del Festival di Sanremo, la sua intenzione di proseguire l’attività agonistica sino alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il campione olimpico di salto in alto ha spiegato di aver preso questa decisione dopo aver riflettuto a lungo e di averne parlato con la sua famiglia.

“Sono stati mesi difficili“, ha detto Tamberi. “Non avevo il coraggio di pensare di rimettermi in gioco e sacrificare così tanto per un obiettivo così grande. Dopo Parigi avevo paura di riprovarci e fino ai primi di gennaio ogni giorno cambiavo idea“.

Tamberi ha poi spiegato che la sua decisione è stata influenzata anche dall’affetto dei suoi tifosi, che lo hanno incoraggiato a non smettere. “Vedere la felicità nei giorni sì e la paura nei giorni no, vedere nei messaggi della gente il dispiacere per il mio possibile ritiro. La gente mi fermava chiedendo di rimettermi in gioco. Non è stata una cosa solo personale, ma anche collettiva“.

Il 32enne saltatore marchigiano ha ribadito che l’obiettivo primario della sua decisione è quello di puntare alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 per rifarsi dello smacco subito in quelle di Parigi l’anno scorso dove, a causa di due coliche renali, non ha potuto difendere al meglio l’oro a cinque cerchi conquistato a Tokyo nel 2021.