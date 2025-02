Sinner, niente allenamenti a Monte Carlo dopo la squalifica: il motivo

SportFair

Jannik Sinner non potrà allenarsi fino al 13 aprile in una strutture affiliate, ovvero in circoli tennisti collegati a un’associazione nazionale, all’ATP, all’ITF, alla WTA, ai Grandi Slam.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, era emerso che il numero 1 del mondo avrebbe potuto allenarsi a Montecarlo, ovvero sui campi del Principato dove risiede, perché quel circolo non avrebbe avuto affiliazioni e risultava privato, dunque non soggetto alle limitazioni menzionate. Oggi, però, è arrivata una smentita da parte del circolo stesso.

“Il Monte-Carlo Country Club è affiliato a tutte e due le federazioni di tennis: francese e monegasca. È un circolo privato ma questo non lo esonera dai suoi obblighi, cioè quello dell’affiliazione: monegasca perché è il Club di tennis del Principato, ma un club di tali dimensioni non avrebbe potuto essere costruito sul territorio monegasco, e francese perché si trova sul territorio francese a Roquebrune Cape Martin“.