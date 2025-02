Sinner dopo la squalifica sceglie Monte-Carlo per continuare ad allenarsi

SportFair

Jannik Sinner, costretto a fare i conti con la squalifica di tre mesi a causa della positività al Clostebol, ed impossibilitato ad allenarsi in circoli affiliati alla Federazione Internazionale, sta sfruttando questo periodo per affinare i colpi principali e ritornare più forte di prima al via degli Internazionali di Roma.

Per questa fase Sinner ha scelto di rimanere a Monte Carlo per allenarsi al Country Club, struttura privata a disposizione dei giocatori tranne nel periodo in cui va in scena il Masters 1000.