Roman Reigns annunciato per smackdown a Bologna e Londra

WWE®, parte di TKO Group Holdings (NYSE: TKO), ha annunciato oggi che Roman Reigns apparirà dal vivo all’Unipol Arena di Bologna venerdì 21 marzo e all’O2 di Londra venerdì 28 marzo per SmackDown.

