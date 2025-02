Quattro turni di squalifica per Mourinho: il motivo

SportFair

Quattro giornate di squalifica per José Mourinho. E’ quanto ha deciso la federazione turca dopo la bufera che si è scatenata in seguito al derby di Istanbul tra il Fenerbahce e il Galatasaray, che ha accusato lo Special One di razzismo per aver detto ai componenti della panchina del Gala che “saltavano come scimmie“.

Il tecnico portoghese ha preso due giornate per la presunta accusa di razzismo e altre due giornate per quanto detto al quarto uomo della partita, ‘gentilmente’ invitato a prendere esempio dall’arbitro Vincic, il direttore di gara sloveno designato per la partita.

Era stato lo stesso Mourinho a riferire la frase ritenuta offensiva: “Sono andato nello spogliatoio dell’arbitro dopo la partita, c’era il quarto uomo turco e gli ho detto che se lui fosse stato l’arbitro sarebbe stato un disastro“.