NBA: infortunio per Wembanyama: la diagnosi e i tempi di recupero

La stella dei San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, salterà il resto della Regular Season NBA 2024-2025 a causa di una trombosi venosa alla spalla destra. Lo ha annunciato la stessa franchigia statunitense attraverso i propri account social.

Il problema di salute è stato diagnosticato al ritorno di Wembanyama a San Antonio dopo l’All Star Game di San Francisco, dove il giocatore ventunenne ha partecipato per la prima volta nella sua carriera.

La diagnosi di trombosi venosa profonda è stata confermata dalla franchigia texana, che ha comunicato che Wembanyama non potrà più giocare per il resto della stagione.

La franchigia è ottimista riguardo al recupero di Wembanyama, ritenendo che si tratti di un incidente isolato e non dovrebbe avere complicazioni a lungo termine. Tuttavia, il giocatore dovrà seguire un rigoroso programma di riabilitazione per poter tornare in campo al meglio delle sue capacità.