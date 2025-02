Mondiali di sci alpino: Goggia cade, Brignone incanta nella prima manche

SportFair

Si è conclusa nel peggiore dei modi la prima manche dello slalom gigante femminile ai Mondiali di sci alpino per Sofia Goggia. La 32enne di Astino è caduta rovinosamente riportando una botta alla spalla. Le sue condizioni sono ancora da valutare in vista dei prossimi appuntamenti di Coppa del Mondo.

“Sono rassegnata, ormai non so cosa fare – ha confessato Goggia ai microfoni di Rai Sport -. Devo capire cosa succede in quelle situazioni, è allucinante“.

In attesa di avere notizie sulle condizioni di Goggia, l’Italia può però sorridere per la prestazione di Federica Brignone, autrice del miglior tempo nella prima manche. La 34enne di La Salle ha inflitto distacchi pesanti a tutte le altre concorrenti, presentandosi come la favorita per la vittoria finale.

Brignone ha fermato il cronometro in 1’10″44, lasciandosi alle spalle la neozelandese Alice Robinson e l’americana Paula Moltzan, distanti rispettivamente 67 centesimi e 1″24 dall’azzurra.