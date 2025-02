Juventus, Giuntoli: “Thiago Motta non è in discussione”

SportFair

Il giorno dopo la cocente eliminazione della Juventus in Coppa Italia contro l’Empoli, a parlare è il direttore tecnico Cristiano Giuntoli.

“Siamo in linea con quanto detto dal mister. Ieri è stata una prestazione inaccettabile. La posizione di Thiago Motta non è in discussione, siamo convinti che il progetto iniziato in estate sia importante“, ha detto a Sky.

“Stamattina ci siamo trovati con Scanavino, Ferrero e Thiago Motta e a mente fredda abbiamo parlato alla squadra, siamo tutti convinti, e loro per primi, di poter fare di più per centrare l’obiettivo Champions League al termine della stagione“.