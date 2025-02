Jasmine Paolini, infortunio e lacrime a Dubai: addio al torneo

SportFair

Jasmine Paolini è stata costretta ad abbandonare il torneo WTA 1000 di Dubai a causa di un infortunio alla caviglia.

Tutto è accaduto durante gli ottavi di finale contro la statunitense Sofia Kenin. Nel tentativo di raggiungere una palla, Jasmine ha messo male il piede destro, cadendo rovinosamente a terra. Immediatamente sono apparse lacrime di dolore sul suo volto, mentre chiedeva l’intervento dello staff medico.

Dopo un primo intervento sul campo, con la caviglia fasciata, Paolini ha stretto i denti e ha deciso di continuare a giocare. Un gesto di grande coraggio, anche se purtroppo non è servito a evitare la sconfitta. Kenin ha infatti vinto agevolmente il secondo set, sfruttando le difficoltà dell’avversaria.

Al momento non si conosce ancora l’entità precisa dell’infortunio. Si spera che non sia nulla di grave e che Jasmine possa tornare presto in campo.