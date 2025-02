L’Italia sconfigge la Turchia nelle qualificazioni agli Europei di basket 2025

SportFair

Gli azzurri di Gianmarco Pozzecco hanno dominato la Turchia con il punteggio di 80-67 nel penultimo turno delle qualificazioni agli Europei di basket 2025.

La partita che si è svolta al Basketbol Gelisim Merkezi di Istanbul, con entrambe le squadre già qualificate ha visto gli azzurri tenere sempre il controllo con un buon attacco (16 punti di Bortolani e 14 di Sosgnolo) e un ottima difesa con Larkin che ha chiuso con soli 4 punti con 2/6 dal campo.

L’Italia tornerà in campo il 23 febbraio contro l’Ungheria al PalaCalafiore di Reggio Calabria. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.