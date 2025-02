History of Fight: spettacolo di pugilato e savate al Palasport di Genova

SportFair

Genova si prepara ad accogliere un evento di combattimento di livello internazionale: “History of Fight”. Sabato 22 febbraio, il nuovo Palasport della Fiera di Genova diventerà il teatro di una serata all’insegna di pugilato e savate, due nobili discipline con una lunga tradizione nel capoluogo ligure.

La serata prevede un totale di 11 incontri, divisi tra professionisti e giovani promesse (categoria Future). Si inizia alle 19:00, con un programma che include:

6 incontri di savate: una disciplina che combina tecniche di pugilato e calcio.

4 incontri di pugilato: con atleti di calibro nazionale e internazionale.

La serata vedrà la partecipazione di ospiti d’onore come Clemente Russo, campione di pugilato con un palmarès di prestigio. Sul ring, si sfideranno atleti provenienti da tutta Italia e dall’Europa, selezionati per le loro capacità atletiche e il loro rispetto per l’avversario.