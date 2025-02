Furto a casa di Giroud a Los Angeles: bottino da record

SportFair

Brutto colpo per Olivier Giroud, ex attaccante del Milan e oggi al Los Angeles FC. La sua casa americana è stata svaligiata da ladri che hanno rubato gioielli per un valore di circa mezzo milione di dollari.

Il furto è avvenuto all’inizio di febbraio, ma la notizia è trapelata solo nelle ultime ore. A dare l’allarme è stata la moglie di Giroud, dopo aver notato una finestra rotta nella loro villa di Los Angeles.

Secondo quanto riferito dalla famiglia Giroud alla polizia, i ladri hanno portato via gioielli e oltre 10 orologi da uomo, per un valore complessivo di circa 500.000 dollari.

La polizia di Los Angeles sta indagando sul caso, ma al momento non ci sono aggiornamenti sui responsabili del furto.