Formula 1, Carlos Sainz: nuovo leader della GPDA

Carlos Sainz, il talentuoso pilota spagnolo, ha recentemente assunto un ruolo di grande responsabilità nel mondo della Formula 1: è stato nominato direttore della Grand Prix Drivers’ Association (GPDA).

La GPDA è un’organizzazione che rappresenta gli interessi dei piloti di Formula 1, lavorando per migliorare la sicurezza, le condizioni di gara e il futuro dello sport. Sainz, succedendo a Sebastian Vettel, si unisce a George Russell e Alexander Wurz nel consiglio di amministrazione, con Anastasia Fowle che si occupa degli aspetti politici e legali.

Sainz ha così commentato la sua nomina: “Sono appassionato del mio sport e penso che noi piloti abbiamo la responsabilità di fare tutto il possibile per lavorare con le parti interessate per far progredire lo sport in molti settori. Quindi sono molto felice e orgoglioso di fare la mia parte assumendo il ruolo di direttore nella GPDA“.