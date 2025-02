Ferrari, oggi la presentazione della nuova macchina

SportFair

Oggi, martedì 18 febbraio, la Ferrari presenterà la nuova macchina con cui Charles Leclerc e Lewis Hamilton correranno il mondiale 2025 di Formula 1.

In attesa del primo Gp della stagione, in programma in Australia il weekend del 16 marzo, la Rossi, così come tutte le altre scuderie della griglia, svelerà la nuova livrea in un evento alla O2 Arena di Londra.

L’evento avrà inizio alle 21 ora italiana e sarà visibile in diretta televisiva in esclusiva sui canali Sky Sport e anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.

La nuova Ferrari scenderà poi in pista per la prima volta domani, mercoledì 19 febbraio, sul circuito di Fiorano.