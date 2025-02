SportFair

Dopo la presentazione a Londra e dopo aver svelato rendering e specifiche tecniche della nuova SF-25, la Ferrari è scesa in pista in pista a Fiorano per uno shakedown e filming day con la nuova monoposto.

Leclerc è stato il primo a scendere in pista per la prima volta con la SF-25, dopo è toccato ad Hamilton. A Fiorano anche la dirigenza con Elkann. Il regolamento dei test prevede per entrambi i piloti circa 200 chilometri di prova.