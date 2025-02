Caso doping, Sinner squalificato: accordo con la Wada

SportFair

Jannik Sinner, il tennista numero uno al mondo, e l’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) hanno raggiunto un accordo riguardo al caso di clostebol.

Questo accordo comporta una squalifica di tre mesi, valida dal 9 febbraio al 4 maggio 2025. Sinner potrà riprendere gli allenamenti a partire dal 13 aprile, ma non potrà partecipare a competizioni ufficiali.

L’agenzia mondiale antidoping ha spiegato di “aver stipulato un accordo per la risoluzione del caso del tennista italiano Jannik Sinner, che accetta un periodo di inammissibilità di tre mesi per una violazione delle regole antidoping che lo ha portato a risultare positivo al clostebol, una sostanza proibita, nel marzo 2024“.

La Wada “accetta la spiegazione dell’atleta sulla causa della violazione, così come delineata nella decisione di primo grado” e “riconosce che il signor Sinner non aveva intenzione di imbrogliare e che la sua esposizione al clostebol non ha fornito alcun beneficio in termini di miglioramento delle prestazioni ed è avvenuta a sua insaputa a causa della negligenza dei membri del suo entourage.

Tuttavia, secondo il Codice e in virtù dei precedenti del Cas, un atleta è responsabile della negligenza del suo entourage. Sulla base dei fatti unici di questo caso, una sospensione di tre mesi è considerata appropriata. Come già detto, la Wada non ha chiesto la squalifica di alcun risultato, se non quella precedentemente imposta dal tribunale di prima istanza. La Federazione Internazionale di Tennis e l’Agenzia Internazionale per l’Integrità del Tennis, entrambe co-rispondenti all’appello del CAS della WADA, nessuna delle quali ha fatto ricorso contro la decisione di primo grado, hanno entrambe accettato l’accordo per la risoluzione del caso”.