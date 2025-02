Federica Brignone nella storia: oro nel gigante ai Mondiali di sci alpino

SportFair

Federica Brignone ha scritto una pagina di storia dello sci alpino italiano conquistando la medaglia d’oro nel gigante femminile ai Mondiali di sci alpino. La 34enne di La Salle ha dominato la gara, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua determinazione.

Per Brignone si tratta del secondo titolo iridato in carriera dopo la vittoria in combinata due anni fa. Questo successo le permette di entrare di diritto nella leggenda dello sci italiano, riportando l’Italia sul gradino più alto del podio nel gigante femminile dopo ben 28 anni. L’ultima a riuscirci era stata Deborah Compagnoni.

La gara di Brignone è stata impeccabile. Nella seconda manche, in particolare, ha saputo gestire la pressione e difendere il vantaggio accumulato nella prima manche, chiudendo la prova con un tempo di 2’22″71. Alle sue spalle si sono classificate la neozelandese Alice Robinson e l’americana Paula Moltzan.

“Sono felicissima di questa vittoria. Ho lavorato tanto per raggiungere questo obiettivo e finalmente ci sono riuscita. Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto in questi anni, la mia famiglia, il mio allenatore e tutto lo staff della squadra italiana. Questa medaglia è per tutti voi“.