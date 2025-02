Berrettini sconfitto da Draper a Doha: sfuma la semifinale

SportFair

Matteo Berrettini dice addio al torneo ATP 500 di Doha. Il tennista italiano è stato sconfitto in tre set dal britannico Jack Draper, che avanza così in semifinale. Nonostante un ottimo inizio, Berrettini non è riuscito a mantenere la costanza nel corso del match, cedendo alla fine sotto i colpi del suo avversario.

Berrettini ha iniziato la partita con grande determinazione, aggiudicandosi il primo set per 6-4. Tuttavia, Draper ha reagito con forza, vincendo il secondo e il terzo set con lo stesso punteggio (6-4, 6-3). Il britannico ha sfruttato al meglio le 13 palle break concesse da Berrettini, dimostrando una maggiore solidità nei momenti cruciali.

Nonostante i 16 ace messi a segno, Berrettini ha faticato a mantenere un livello di gioco costante. L’azzurro ha concesso troppe palle break, un fattore che ha pesato molto sull’esito del match. Draper, dal canto suo, è stato bravo a capitalizzare le occasioni, dimostrando una maggiore freddezza nei momenti decisivi.

Con questa vittoria, Jack Draper si guadagna l’accesso alla semifinale del torneo di Doha, dove affronterà il ceco Jiri Lehecka.