Baseball, Alex Liddi annuncia il ritiro

Dopo una carriera di successi, tra cui la storica partecipazione alla Major League e la vittoria del campionato di Serie A, Alex Liddi annuncia il suo ritiro dal baseball giocato.

Nato a Sanremo nel 1988, Liddi ha mostrato sin da piccolo un talento innato per il baseball. Cresciuto nelle file del Sanremo Baseball Club, a soli 18 anni è stato ingaggiato dai Seattle Mariners, una delle più prestigiose squadre della Major League Baseball (MLB).

Nel settembre 2011, Liddi ha realizzato il sogno di una vita, debuttando in MLB con i Seattle Mariners. È diventato così il primo atleta nato e cresciuto in Italia a raggiungere questo traguardo. La sua esperienza nella Major League è durata tre stagioni, durante le quali ha dimostrato di poter competere ad alti livelli.

Liddi ha indossato la maglia della Nazionale italiana in 62 occasioni, diventando uno dei simboli del baseball italiano nel mondo. Ha partecipato a tre World Baseball Classic, contribuendo in modo significativo alla crescita del movimento.

Negli ultimi anni della sua carriera, Liddi è tornato in Italia, giocando per il ParmaClima. Nel 2023 ha coronato la sua carriera con la vittoria del campionato di Serie A, un successo che ha rappresentato il coronamento di un percorso ricco di soddisfazioni.

“A nome mio, di tutto il Consiglio Federale e di tutto il Movimento, non posso che ringraziare Alex per la straordinaria carriera che ha disputato“, ha dichiarato il Presidente Federale Marco Mazzieri. “Oltre ai risultati raggiunti in campo, voglio dire grazie a Liddi per il ruolo di portabandiera del nostro movimento, che ha saputo ricoprire dentro e fuori dal campo ad altissimo livello per oltre 20 anni“.

Liddi ha annunciato di voler continuare a dare il suo contributo al mondo del baseball, pur non giocando più. “Credo di essere pronto a un nuovo capitolo della mia vita che comprenda sia il baseball – in un modo diverso rispetto a prima – sia alcuni progetti con mia moglie che vogliamo sviluppare“, ha affermato.