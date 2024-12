Virtus Bologna, Luca Banchi si è dimesso: il possibile sostituto

SportFair

È finita l’avventura di Luca Banchi sulla panchina della Virtus Bologna. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l’allenatore toscano, ha deciso di rassegnare le dimissioni e lo ha comunicato alla squadra al rientro negli spogliatoi, al termine del match di Eurolega perso ai supplementari 88-90 contro l’Alba Berlino.

Quella di mercoledì sera è la quinta sconfitta consecutiva in Europa, con Belinelli e compagni che sono all’ultimo posto in classifica. La dirigenza è già al lavoro per trovare il sostituto e il nome in pole position è quello di Sasha Djordjevic, 57 anni, già allenatore del club dal 2018 al 2021.