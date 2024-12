Tsitsipas, follia social: si riprende mentre guida a quasi 300 km all’ora

SportFair

Il tennista greco Stefanos Tsitsipas è finito al centro delle polemiche per il suo ultimo post condiviso sui social e poi rimosso, in cui guida un’Aston Martin a 276 km/h e si riprende con il cellulare a una velocità folle, in una strada in cui il limite era di 100.

Il post era accompagnato da una riflessione personale, dove Tsitsipas racconta come gli ultimi mesi siano stati “una tempesta silenziosa di evoluzione“, parlando della bellezza della vita, non nella sua perfezione, ma nella sua imprevedibilità.