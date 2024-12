Tennis, Djokovic pronto al ritorno in campo: la data ufficiale

SportFair

Novak Djokovic fissa la data del ritorno in campo. Il fenomeno serbo giocherà infatti l’ATP 250 di Brisbane, torneo che aprirà la stagione 2025 insieme alla United Cup e inizierà il 29 dicembre prossimo.

Djokovic sarà testa di serie numero uno del tabellone e svolgerà così il primo torneo avendo Andy Murray come coach.

Era dal 2009 che il tennista non risultava iscritto al Brisbane International: in quell’edizione, da testa di serie numero uno del tabellone, venne eliminato in due set (4-6 4-6) al primo turno dal lettone Ernests Gulbis.