Formula 1, Verstappen risponde a Russell: “è un perdente”

Non si è fatta attendere la risposta di Max Verstappen nei confronti di George Russell in riferimento all’ultimo Gran Premio in Qatar.

“Si inventa un sacco di cose che non sono vere. Non sopporto che mi attacchi in maniera inaccettabile con i commissari e poi il giorno dopo mi dia una pacca sulla spalla. E allora penso: stammi lontano per un po’. Io sono lo stesso qui, a casa e davanti ai commissari, non cambio.

George è il vero bullo, è un perdente. Mente dicendo un sacco di cose false. Io ho solo espresso il mio parere sul suo comportamento con gli steward. E quello che ha detto sul 2021 dimostra come insinui cose senza senso. Aveva le lacrime agli occhi dalla rabbia? La scorsa settimana dai commissari non è stata così drammatica la situazione. Era rilassato. Forse la prossima volta lo sarà davvero. E allora gli porterò i fazzoletti…”