Australian Open, 12 italiani al via: tutti gli azzurri in gara

L’Australian Open prenderà il via domenica 12 gennaio a Melbourne e l’organizzazione del torneo ha reso nota la entry list maschile e femminile.

Gli italiani già dentro il tabellone, fra uomini e donne, sono al momento 12. I 9 azzurri sono Sinner, Musetti, Cobolli, Berrettini, Arnaldi, Darderi, Sonego, Fognini e Nardi. Nel femminile invece sarà ovviamente testa di serie Jasmine Paolini, attualmente al numero 4 del mondo. La tennista toscana sarà accompagnata dalle altre azzurre Elisabetta Cocciaretti e Lucia Bronzetti.

Jannik Sinner, numero 1 del mondo, è alla sesta partecipazione all’Australian Open. Punta a confermare il titolo vinto l’anno scorso in finale su Daniil Medvedev e a conquistare il suo terzo Slam in singolare. Lorenzo Musetti, numero 17, partecipa per la quarta volta.