Valentino Rossi mette all’asta il suo casco per Valencia

Valentino Rossi ha deciso di mettere all’asta un suo casco autografato per raccogliere fondi a favore delle vittime delle recenti inondazioni a Valencia.

Il casco, l’ultimo indossato in gara nel 2021, firmato personalmente da Rossi, sarà venduto all’asta online e il ricavato sarà interamente devoluto alla Cruz Roja di Valencia.

“Valencia ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore – ha dichiarato Rossi – Questo è il minimo che posso fare per aiutare una comunità che mi ha sempre accolto con calore. Spero che il mio contributo possa fare la differenza e incoraggiare altri a fare lo stesso.”

L’iniziativa fa seguito al Gran Premio Motul Solidarity di Barcellona, organizzato da MotoGP in prima linea per raccogliere fondi per i soccorsi dell’alluvione di Valencia.

L’asta organizzata dalla CharityStars resterà aperta fino al prossimo 6 dicembre alle 20. L’offerta minima si aggira tra i 2.500 e i 3.000 euro.