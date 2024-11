Valentino Rossi e Casey Stoner di nuovo in pista insieme al Ranch di Tavullia

SportFair

Dopo oltre 12 anni, le due leggende della MotoGP, Valentino Rossi e Casey Stoner, si sono ritrovate in pista insieme al Ranch VR46 di Tavullia.

L’australiano è stato inviato a Tavullia dopo la sua partecipazione alla Champions Charity Race all’Eicma di Milano. Nonostante le sfide fisiche che affronta, ha dimostrato di essere ancora in forma, divertendo i fan con i suoi giri veloci sul tracciato.

“Negli ultimi 12 anni tra me e Vale sono cambiate molte cose, ma la passione per le moto sarà sempre la stessa. Grazie per aver condiviso di nuovo la pista insieme“, ha scritto Casey sui social.

Francesca Sofia Novello, moglie di Rossi, ha documentato l’evento con una foto iconica dei due in tuta e casco, uno accanto all’altro.