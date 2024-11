The New Day compie 10 Anni: i momenti più iconici in WWE | FOTO

SportFair

The New Day, uno dei Tag Team più importanti e titolati della storia della WWE, sta per compiere 10 anni. Capaci di vincere per 12 volte i titoli di coppia (4 Raw Tag Team Championships, 7 SmackDown Tag Team Championships e un NXT Tag Team Championship), la “stable” formata da Kofi Kingston, Xavier Woods e Big E ha regalato al WWE Universe momenti indimenticabili.

Nella puntata del 2 dicembre di Monday Night Raw The New Day raggiungerà il suo decimo anno esatto di attività. Ecco i momenti più iconici della sua storia.

Il debutto (2014): su idea di Xavier Woods debutta questo trio, fra lo scetticismo dei fan. Kofi Kingston, già campione Intercontinentale e degli Stati Uniti, da qualche mese viaggiava senza una direzione chiara. Big E, che aveva debuttato un paio di anni prima, sembrava tagliato fuori dai piani della WWE. Invece, il trio, ebbe subito un impatto forte. Inizialmente negativo, visto che i fan cominciarono a fischiarli. Ed è così che The New Day si impose come fazione “heel”, formata dai “cattivi” all’interno della storyline.

I primi successi (Elimination Chamber 2015): diventati campioni di coppia a Extreme Rules 2015, Kofi, E e Woods difesero con successo i titoli nel primo Elimination Chamber della storia fra Tag Team. Riconosciuti tutti e tre come campioni grazie alla “Freebird Rule”, The New Day aveva appena iniziato la sua scalata verso i vertici della categoria Tag Team.

The New Day a Survivor Series 2016: già affermati come “face” dal pubblico, che si è affezionato velocemente alla fazione, The New Day raggiunse un altro traguardo a Survivor Series 2016. Big E e Kofi Kingston furono i capitani del Team Raw, vittorioso nel Traditional 10 vs 10 Survivor Series Match, contro il Team SmackDown.

The New Day a WrestleMania 33: davanti a più di 75mila spettatori, nel Grandaddy of Them All, The New Day fu l’host di WrestleMania. Un palcoscenico fantastico, nel quale Seth Rollins sconfisse Triple H e Roman Reigns riuscì a battere The Undertaker nel Main Event.

Kofi Kingston WWE Champion (WrestleMania 35): dopo 11 anni di carriera ad altissimo livello, Kofi cercava soltanto un’opportunità per diventare il migliore. Arrivò nel 2019, con una lunga ascesa che portò Kingston sul tetto del mondo a WrestleMania, nel palcoscenico più importante di tutti. Kofi mantenne il titolo per 6 mesi, divenendo il volto di SmackDown.

Big E WWE Champion (2021): dopo aver conquistato la valigetta del Money in The Bank, è il momento della consacrazione anche per Big E. Nella puntata di Raw del 13 settembre 2021 il gigante del New Day si laureò campione, dando seguito al grande successo che Kofi raggiunse due anni prima. E, ormai infortunato e inattivo da parecchio tempo, è stato ed è ancora uno dei simboli del New Day.

Xavier Woods King of The Ring (2021): la grande soddisfazione in singolo per Xavier arrivò sempre in quel periodo, con la vittoria del King of The Ring. E grazie alle sue grandi qualità da oratore e le capacità da intrattenitore, King Woods si impose anche con questo personaggio.

The New Day diventa NXT Tag Team Champion (2022): nel dicembre 2022, per completare un percorso formidabile, Kingston e Woods puntano i titoli Tag Team di NXT, conquistandoli a NXT Deadline e mettendo un’altra gemma sulle loro carriere. L’ennesima storia di successo del New Day.