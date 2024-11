Tennistavolo, primo storico argento dell’Italia ai Mondiali

SportFair

Danilo Faso nella storia del tennistavolo azzurro. L’atleta della Virtus Servigliano, 14 anni, ha conquistato la medaglia d’argento ai Campionati del mondo Under 15 a Helsingborg (Svezia).

“Abbiamo disputato una bellissima gara nel doppio vincendo molto bene nel primo turno per 3-0 contro l’Iran. Nei quarti abbiamo superato per 3-1 Hong Kong e anche in questo caso la prestazione è stata ottima.

La semifinale – ha dichiarato l’azzurro – è stata difficile contro i francesi Cavaille e Vitel, una grande battaglia, nella quale abbiamo rimontato da 1-2 e abbiamo vinto per 11-9 al quinto set. In finale siamo partiti male contro i cinesi, mentre nel secondo e nel terzo set ce la siamo giocata e siamo rimasti vicini, ma loro sono stati più bravi. Dispiace un po’, la finale a un Mondiale è comunque un grandissimo risultato e sono felicissimo anche del bronzo a squadre con i miei compagni.”