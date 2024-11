Tennis, Djokovic pensa al ritiro? La risposta del 24 volte campione Slam

SportFair

Novak Djokovic, il 24 volte campione Slam, ha recentemente parlato del suo futuro durante una partita di basket tra la Stella Rossa di Belgrado e l’Alba Berlino. Nonostante abbia concluso la stagione 2024 in anticipo, il serbo ha chiarito che non ha intenzione di ritirarsi.

“Il tennis è ancora il mio obiettivo. Sono pronto a spingere in off-season. Avevo solo bisogno di ricaricarmi e riposarmi un po’ dopo un anno stancante. Salvo imprevisti, tornerò in campo a gennaio 2025, per andare a caccia di un altro trionfo agli Australian Open.”