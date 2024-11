Six Kings Slam, Sinner annuncia come userà il montepremi vinto a Riyadh

SportFair

Dopo aver vinto il montepremi record di 6 milioni di dollari al Six Kings Slam, Jannik Sinner ha annunciato come intende utilizzare i soldi vinti.

Il numero uno del mondo ha dichiarato che una parte del denaro sarà destinata a una fondazione che sta per creare. “Voglio fare del bene con questo denaro,” ha spiegato Sinner.

“Ancora non posso anticipare nulla perché stiamo perfezionando gli ultimi dettagli, ma tra poco la annunceremo e sono molto contento di poter essere utile per fare del bene. Ogni giocatore ha una visione un po’ diversa sul come aiutare persone, animali, natura. Ma è un punto molto importante per chi sta nella nostra posizione“.