Jannik Sinner si allena a Montecarlo in vista delle Atp Finals di Torino

SportFair

Jannik Sinner è tornato in campo dopo lo stop forzato per il virus che l’ha costretto a saltare il Masters 1000 di Parigi-Bercy.

Il numero 1 al mondo è in campo a Montecarlo per i primi allenamenti come testimoniano una foto e un video pubblicati sui social dal suo coach, Darren Cahill, mentre scambia alcuni colpi con l’ex tennista ceco Radek Stepanek. “Bello essere di nuovo in campo e a lavoro – ha aggiunto Cahill – Ci vediamo presto a Torino“.

Infatti, adesso Jannik pensa soltanto alle Atp Finals che scatteranno il prossimo 10 novembre.