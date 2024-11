Sci, Lindsey Vonn annuncia il ritorno in pista dopo 5 anni

SportFair

La leggenda dello sci alpino Lindsey Vonn ha sorpreso il mondo sportivo con una decisione inaspettata: a 40 anni, ha deciso di tornare in pista e gareggiare nuovamente in Coppa del mondo con il Team USA.

Lindsey Vonn, che aveva annunciato il suo ritiro dalle competizioni nel 2019, ha dichiarato di sentirsi ancora in grado di competere al massimo livello e di voler dimostrare a se stessa e ai suoi fan di essere ancora in grado di vincere. “Ho sempre detto che non avrei mai smesso di lottare e ora sono pronta per una nuova sfida,” ha affermato Vonn.

La decisione di tornare a gareggiare è stata presa dopo un lungo periodo di riflessione e allenamento intenso. Vonn ha spiegato che la sua passione per lo sci e la competizione non si è mai spenta, e che vuole sfruttare al meglio ogni opportunità che le viene data. “Tornare in pista è una scelta di cuore.“