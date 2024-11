Scherma, al via la Coppa del Mondo 2024/2025: i convocati dell’Italia per sciabola e spada

SportFair

Si alza il sipario sulla Coppa del Mondo 2024/2025 di scherma, al via in questo weekend dal 7 al 10 novembre. Saranno ben 48 gli azzurri in pedana tra la sciabola e la spada, con la prima arma di scena ad Orano e la seconda che invece sarà in gara a Fujairah per le donne e a Berna per gli uomini.

Il CT Nicola Zanotti ha convocato 24 azzurri per l’evento di sciabola, equamente divisi tra uomini e donne: Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre, Matteo Neri, Dario Cavaliere, Edoardo Cantini, Marco Mastrullo, Giacomo Mignuzzi, Lorenzo Ottaviani, Mattia Rea, Francesco Bonsanto, Giovanni Repetti; Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Alessia Di Carlo, Manuela Spica, Giulia Arpino, Michela Landi, Alessandra Nicolai, Maria Clementina Polli, Claudia Rotili, Mariella Viale, Michela Battiston, Rebecca Gargano.

Il CT Dario Chiadò ha selezionato sette azzurri per l’appuntamento in terra elvetica: Filippo Armaleo, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Enrico Piatti, Gabriele Cimini, Nicolò Del Contrasto, Giulio Gaetani.

Otto azzurre si cimenteranno invece in Medio Oriente: Alessandra Bozza, Federica Isola, Lucrezia Paulis, Gaia Traditi, Gaia Caforio, Anita Corradino, Giulia Rizzi, Roberta Marzani.